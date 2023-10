La pollution lumineuse réduite à Jalhay ?

En novembre 2022, en raison de la hausse des coûts de l’énergie dans toute l’Europe, plusieurs communes de l’arrondissement verviétois avaient pris la décision de procéder à l’extinction de son éclairage public entre 00h et 5h du matin. Pas Jalhay.

"On est l’une des rares communes à avoir quasi tout notre parc en LED", précise Bénédicte Grodent, du service énergie de la commune. Cette démarche s’inscrit dans un vaste projet qui vise à réduire les consommations d’énergie et parallèlement répondre à problème de pollution lumineuse, souligne-t-elle.

"On a déjà une réflexion autour de l’économie énergétique liée au LED. Dans les phases 1 et 2 (NDRL: du projet POLLEC qui vise à réduire les dépenses énergétiques) , on a déjà remplacé de nombreux LEDs. C’est un lampadaire sur deux qui a été supprimé pour diminuer le niveau d’éclairement dans la commune. Sans pour autant, impacter la sécurité des routes."

Au budget 2023, c’est un montant de 76 900 € qui a été inscrit pour la troisième phase du remplacement des luminaires avec Resa. "À ce jour, il nous reste environ 400 luminaires à remplacer et puis on sera en LED partout." Outre le remplacement des lampadaires, elle insiste également sur l’orientation et la puissance de ces derniers. À Jalhay, l’intensité passe à 50% le soir et les lumières ne sont pas orientées vers le ciel. Pour éviter la perturbation de la vie nocturne, "les lampadaires LED qui sont déjà en place sont orientés vers les objets".

Première collaboration entre l’office du Tourisme et le service énergie de Jalhay

Des animations avec le groupe d’astronomie de Spa seront également proposées durant cette nuit de l’obscurité dans un champ à proximité de la route de la Croix du Baron à Herbiester (Archive). ©EdA

Ce samedi 14 octobre 2023, l’office du Tourisme Jalhay-Sart organise une première collaboration avec le service énergie dans le cadre de la nuit de l’obscurité. La soirée se déroulera de 20h à 23 h, dans une prairie située sur la route de la Croix du Baron à Herbiester. Sur place, le groupe d’astronomie de Spa proposera des activités. De son côté, le service énergie invitera toute la famille à des jeux autour de l’électricité, l’éclairage et l’utilisation rationnelle de l’énergie, "orienté sobriété énergétique en lien avec la pollution lumineuse", précise Bénédicte Grodent du service énergie de Jalhay. Il y aura un jeu de l’oie, des bricolages, des lectures, une valise électricité pour reconstituer un circuit électrique… Toutes les animations se dérouleront à la lumière de bougies.

Infos: www.tourismejalhaysart.be