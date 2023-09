C’est sous un magnifique soleil, presque estival, que s’est déroulé le marché des saveurs organisé par la Jeunesse de Jalhay. Et pour sa septième édition d’un rendez-vous qui devient incontournable, il y avait de nombreuses activités, dont une première. "La nouveauté cette année est la venue de rapaces avec des démonstrations impressionnantes, explique le président de la jeunesse, Pol Donckier. Sinon, nous avons un peu plus d’exposants forestiers que les autres années avec surtout davantage de métiers représentés et du petit matériel qui pouvait intéresser les visiteurs."

Sans oublier le marché des saveurs en lui-même qui a accueilli 23 artisans proposant des produits de bouche divers et variés dans la cour de l’école communale. Mais le clou du spectacle était évidemment le concours de bûcheronnage. "Il a très bien fonctionné cette année avec quatre participants de plus, ce qui fait une quinzaine au total. Nous avons même la présence de participants français qui ont fait expressément le déplacement pour participer."

Il faut dire que les concours de bûcheronnage, réguliers il y a quelques années, sont devenus une denrée rare. "Nous sommes désormais le seul concours qui existe encore en Belgique." Pourquoi ne pas dès lors y refaire le championnat de Belgique dans le futur, qui a disparu des hauteurs de Ster-Francorchamps depuis le Covid ? "Nous verrons, il faut voir si cela serait possible. Nous voulons en tout cas continuer à grandir dans le paysage des fêtes forestières."