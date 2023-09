Sart-lez-Spa: une médaille d’argent pour le Sarté lors d’un concours mondial

"C’est une grande surprise, confie Nathalie Thorez. Dans ce concours, nous étions jugés sur l’aspect du fromage mais surtout sur le goût. Il y avait 250 jurés et plus de 1 600 fromages présentés. On était repris dans la famille du gruyère, du comté et de l’Etivaz. C’est chouette de pouvoir se dire que, oui, on fait partie de cette famille mais qu’on a un goût différent."

Des pays des quatre coins du monde y étaient représentés. "La France reste la patrie du fromage. C’est un bon point de comparaison pour nous", explique la Sartoise. C’est aussi, et surtout, un moyen pour ces artisans de se remettre une fois de plus en question. "On cherche continuellement et quotidiennement à améliorer notre produit", assure Nathalie Thorez.

Cette reconnaissance supplémentaire est donc particulièrement motivante. "On est extrêmement content que le terroir wallon soit reconnu au niveau international. C’est aussi encourageant pour tout le monde: dans nos petites fermes familiales, on peut également faire de belles choses", conclut-elle.