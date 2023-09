En tout, ce sont 117 véhicules ont été contrôlés et sept permis de conduire ont été retenus – ou retirés. Ainsi, trois permis de conduire ont été retenus pour une durée de 3 heures et trois autres pour une durée de 6 heures. Un autre permis de conduire a été retiré pour une durée plus longue, c’est-à-dire pour 15 jours suite à un conducteur qui roulait sous l’emprise de stupéfiants.

Enfin, un PV a été dressé pour défaut de contrôle technique et un autre PV a été rédigé, avec l’immobilisation d’une remorque légère qui n’était pas en règle.