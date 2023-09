Un Jalhaytois parmi les deux meilleurs jeunes conducteurs belges

L’objectif de cette compétition était de sélectionner les deux jeunes conducteurs belges les plus talentueux, mettant à l’épreuve leurs connaissances et leur expérience en matière de sécurité routière et de conduite. La compétition a été intense et parmi les deux lauréats, il y a le Jalhaytois Mathieu Collard. "Ce concours m’a sensibilisé à l’importance cruciale du regard, de la vigilance au volant et du respect des distances de sécurité sur la route, précise l’étudiant en éducation physique, âgé de 22 ans. Cette journée a été l’occasion d’interagir avec des experts qui ont évalué mes compétences et m’ont donné de précieux conseils afin de réaliser au mieux chaque épreuve. J’ai également eu le plaisir de rencontrer d’autres jeunes passionnés d’automobile. Je recommande vivement à tous les jeunes conducteurs de participer à la prochaine édition de ce concours. Car même s’ils ne parviennent pas à se qualifier pour la grande finale, cette expérience leur permettra de passer une journée exceptionnelle tout en perfectionnant leurs compétences de conduite."

Le Jalhaytois représentera notre pays, avec Théo Vermeersch (21 ans, de Dilbeek), lors de la grande finale en Autriche prévue le 7 octobre. Et de peut-être devenir le meilleur conducteur du monde !