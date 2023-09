1. mobilité douce La liaison entre le carrefour du Fawetay et le hameau du Moulin de Dison, dans le cadre du Plan d’investissement mobilité active communal et intermodalité (Pimaci), est refusée par la Région wallonne. Le Collège a donc proposé de le remplacer par un trottoir entre le carrefour des 4 chemins et le carrefour du Fawetay. L’absence de transition de trottoir est justement la raison du refus. Et c’est la concrétisation des projets du Pimaci 2022-2024 qui a été remise en question lors du conseil communal. "Au vu des délais imposés, je le dis haut et fort, c’est absolument impossible. Si parmi les projets que nous avons, on arrive à en réaliser deux, c’est déjà bien, annonce, lassé, le bourgmestre Michel Fransolet (MR-IC-EJS) . On n’est absolument nulle part dans les liaisons douces à Jalhay. C’est quelque chose qui n’existait pas dans le passé, on débute." L’opposition, elle, s’interroge quant à la priorité des dossiers. Pourrait-on abandonner le projet sur le chemin des Vaches ? Non, répond le bourgmestre, les projets seront poursuivis mais peut-être pas (tous) concrétisés. Choisir Ensemble s’est abstenu et le groupe Oser Jalhay-Sart a voté contre.