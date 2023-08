Bien qu’elles se soient lancées dans l’apiculture à des moments différents de leur vie, Isabelle Sente et Marie Bourguignon partagent une mission commune: améliorer la biodiversité grâce à l’élevage d’abeilles domestiques. "C’est amusant de récolter le miel des abeilles, mais ce n’est pas notre objectif principal. En tant qu’insectes pollinisateurs, les abeilles sont de réelles alliées pour améliorer la biodiversité", explique Isabelle, formée à l’apiculture depuis 10 ans. Sa cousine Marie, âgée de 25 ans, ne s’est quant à elle lancée qu’il y a quelques mois: "J’ai suivi des cours d’apiculture à La Reid avec mon compagnon car nous voulions devenir autosuffisants grâce à nos cultures. Et les abeilles participent évidemment à cela", développe la jeune apicultrice.

Aujourd’hui, les deux cousines possèdent plusieurs ruches dans le fond de leur jardin et s’en occupent avec beaucoup d’attention. "Au départ, je possédais deux ruches, maintenant j’en ai une dizaine !" se réjouit Isabelle. Si la plus expérimentée des deux cousines a quintuplé ses ruches en seulement dix ans, c’est parce qu’elle connaît particulièrement bien le système de reproduction de ses petites habitantes. "Il faut savoir qu’en période d’essaimage, l’essaim se divise en deux et la moitié des abeilles quittent la ruche pour former une nouvelle colonie. Soit on décide de les laisser partir, soit on récolte le nouvel essaim pour le placer dans une autre ruche", précise Isabelle, qui a l’habitude d’enseigner cela à ses jeunes élèves de primaire. Alors qu’elle s’est elle-même découvert une passion pour les abeilles lorsqu’elle était à l’école primaire (grâce aux ruches placées par le directeur dans la cour de récréation), l’enseignante compte bien transmettre sa passion à sa classe. "Lorsque je me suis formée à l’apiculture, j’ai décidé de partager cela avec mes élèves pour les sensibiliser davantage sur l’importance des abeilles. Je les ai par exemple déjà emmenés visiter mes ruches dans mon jardin ; ils ont adoré ! "

Quelles précautions ?

Pour s’occuper d’essaims d’abeilles, il faut toutefois prendre plusieurs précautions, comme le rappelle Marie, en souvenir de ses cours. "Lorsque je rends visite à mes ruches, j’utilise toujours l’enfumoir pour éviter que les abeilles s’agitent trop autour de moi. Il s’agit d’une fumée froide et inoffensive qui permet aux abeilles de rester dans la ruche. Ensuite, j’ouvre la ruche et je vérifie, par exemple, si les abeilles ont suffisamment de sucre selon la saison." Une passion excitante donc, mais qui demande tout de même une certaine maîtrise. En tant que grandes passionnées, Isabelle et Marie n’ont d’ailleurs pas fini d’en apprendre sur cette espèce menacée de disparition.