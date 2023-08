Notre série sur les vieux métiers à la fête de Sart (5/6): Bénédicte, vannière dans l’âme (vidéo)

"La première fois que j’ai vu un vannier travailler, j’ai de suite su que je voulais essayer. À l’époque, j’avais 30 ans, un métier et des enfants, donc je n’ai su m’y consacrer que plusieurs dizaines d’années plus tard." se rappelle la jeune retraitée de 62 ans.

Pour la troisième fois, elle présentera son travail à Sart, là où elle a d’ailleurs rencontré son premier professeur, Fernand Bodeux, spécialiste du tressage de l’osier. L’occasion pour elle de partager sa passion et de susciter la curiosité des visiteurs. "Ce que j’aime avant tout, c’est la convivialité et le partage car je déteste travailler seule", reconnaît Bénédicte. Sur place, elle sera également accompagnée d’autres passionnées de vannerie, dont certaines ont d’ailleurs été formées par la Jalhaytoise elle-même. Un apprentissage qu’elle met aussi à disposition des enfants lors de stages.

Une passion plutôt qu’un métier

Entre les dizaines de paniers, nichoirs, mangeoires ou autres décorations d’extérieur, l’atelier de Bénédicte déborde d’objets tressés en tout genre. Malgré ce large choix de confections artisanales, cette créatrice n’a jamais eu l’ambition de se lancer dans la vente. De temps en temps, elle fait profiter ses proches de l’une ou l’autre de ses créations "pour faire de la place", mais son objectif principal n’a jamais été marchand. "C’est bien simple, quand on me demande de confectionner des objets sur commande, je ne trouve pas l’inspiration. J’ai besoin de laisser libre cours à mon imagination lorsque je fais de la vannerie" s’exclame l’ancienne professeure de gym.

Alors que pour certains, cette technique de tressage paraît complexe et délicate, elle permet surtout à Bénédicte de gagner en autonomie. "C’est le genre de technique qu’il faut acquérir pour pouvoir ensuite la transmettre. C’est tellement important de savoir fabriquer soi-même des objets du quotidien et d’autant plus s’ils sont durables !" s’exclame la passionnée de nature. "Et puis, mes paniers sont quand même plus beaux que les sachets en plastique !" ajoute-t-elle en riant. Finalement, ce que Bénédicte préfère le plus dans la vannerie, c’est le travail avec le vivant: "Je me concentre sur le travail de mes mains et c’est comme ça que je lâche prise ; tout disparaît autour de moi."