Des photos pour se souvenir du travail des bénévoles à Jalhay après les inondations de juillet 2021

Après les inondations, la reconstruction, c’est une exposition qui montre, comme son nom l’indique, le travail de reconstruction des ponts empruntés par des balades. Elle se tient à l’office du tourisme de Jalhay-Sart, place du Marché, 242, jusqu’au dimanche 20 août.

L’idée de l’expo est arrivée par hasard, peu avant les inondations en mai-juin 2021, un bénévole Édouard André, originaire de Jalhay, avait réalisé un travail photographique conséquent reprenant l’ensemble des ponts de la commune. Il souhaitait lister les ponts par curiosité. "J’ai donc décidé de faire un tableau Excel. Je suis passé à chaque pont pour prendre une photo et j’ai relevé les coordonnées GPS." Les inondations de juillet 2021 ont ensuite frappé l’arrondissement verviétois. "C’est la deuxième série photographique qui a été réalisée pour montrer ce qu’il restait des ponts et puis on les a reconstruits, ça nous a pris un peu moins d’un an. En juin 2022, on avait fait une grande partie parce qu’on voulait les remettre en place le plus rapidement possible. On s’est d’abord concentré sur les ponts faisant partie des sentiers balisés", détaille l’ancien technicien.

Les bénévoles du lundi se sont chargés de reconstruire les ponts de balades, ils sont environ une trentaine. Pour cet important chantier, ils ont été renforcés par de nombreux aidants. "La commune nous a aussi bien aidés malgré la période compliquée."

Au total, ce sont 19 nouveaux ponts qui ont été construits, 6 ponts replacés ou remis en état.

Infos: www.tourismejalhaysart.be

L’expo photographique est ouverte jusqu’au 20 août

Quelques maquettes des ponts réconstruits sont également disposées dans la salle d’exposition. Ils ont servi aux bénévoles pour entreprendre les chantiers. ©EdA LABEYE Philippe

L’exposition Après les inondations, la reconstruction présente différents ponts empruntés par des balades jalhaytoises ayant subi les inondations de juillet 2021. C’est organisé comme un triptyque avec une photo avant, après et une troisième montrant le pont reconstruit. Quelques portraits d es "bénévoles du lundi", qui se sont chargés de les reconstruire, font partie de l’expo. Elle sera accessible durant le week-end des Vieux Métiers.

Infos: Entrée libre, jusqu’au 20 août ; du jeudi au dimanche de 9h à 12 h 30, de 13h à 17 h 30 (mercredi inclus).