Notre série sur les vieux métiers à la fête de Sart (4/6): Paul, véritable apôtre de la pierre (vidéo)

Quand on pose la question à Paul du "quand" date sa première participation aux Vieux Métiers, il "ne sait même plus tellement c’est lointain". "En tant qu’ardoisier, c’est au moins la quatrième édition ou la cinquième". Mais "on a toujours participé depuis la première, depuis 1978. On servait dans une buvette", se souvient son épouse Lucy. On habitait Sart "dans les années 80" avant de rejoindre le village de Surister sans jamais faire une croix sur le rendez-vous quinquennal. "On a un gros attachement pour le village". Tout autant qu’à son métier qu’il pratique encore à la prépension alors qu’il a transmis son entreprise à son fils Adrien et son neveu Pierre Beckers il y a de cela deux ans. Grimper sur les toits, Paul le fait depuis plus de 40 ans et voue "un amour à la pierre naturelle" depuis toujours. On lui doit notamment les toitures de l’ancienne école et administration communale de Sart "il y a 30 ans", celle du siège social des Vieux Métiers – la Maison Bronfort, – ou encore l’église de Stembert. S’il pose plus de tuiles que d’ardoises aujourd’hui à la demande du client, il n’en reste pas moins qu’il est un véritable artisan en la matière, dans ce "métier qui existe depuis la nuit des temps". Un savoir-faire qu’il va partager avec les milliers de visiteurs de la Fête des Vieux Métiers, sous la forme du passé. Avec son marteau et son enclume, "les deux seuls outils de l’ardoisier à l’époque", Paul Ahn va montrer comment on taillait des ardoises et on recouvrait un toit il y a 100 ans (lire ci-dessous).