Notre série sur les vieux métiers à la fête de Sart (3/6) : L’institutrice Marinette, mène à la baguette ? (Vidéo)

Tout comme les Jalhaytoises Christel Charpentier, Anne Willem et Valérie Piqueray, elle va enfiler la tenue de rigueur – "canotier, jupe noire longue, chemisier blanc, petit nœud et cartable" – pour faire le rang en promenade dans le village accompagnée de "28 enfants" habillés de tabliers noirs pour tous et les cheveux tressés pour les petites filles, "ce qui était répandu".

"On va se balader dans le village, à deux reprises le samedi et pareil le dimanche". Plusieurs arrêts sont prévus par Madame Halleux "pour chanter, danser" sur la place. "On s’arrêtera aussi au pied de l’emblématique vieux chêne pour le dessiner sur des ardoises à l’aide de touches (sorte de craies d’époque)". Le groupe se dirigera alors vers le perron pour une petite photo de classe à l’ancienne. "On remontera ensuite la Grand’Rue en direction de la boucherie Jérôme et non plus à l’ancienne maison communale qui est fermée (NDLR: des suites des travaux). Cette année, les visiteurs pourront aussi découvrir une leçon dispensée par un autre Jalhaytois dans un jardin. "On a aussi une cour de récréation avec des jeux anciens", se réjouit-elle.

"Un haut grade dans le village"

Du métier pratiqué il y a plus de cent ans, Marinette Halleux sait qu’il était emprunt "de beaucoup d’exigences" et suscitait "un grand respect. C’était un haut grade dans le village". Du côté de Sart, la vie à l’école s’organisait "autour d’un poêle à bois dans l’ancienne maison communale. Un instituteur donnait cours à tous les enfants du village, quel que soit l’âge". D’où la classe composée, pour ce second week-end du mois d’août, d’écoliers de maternelle et de la première à la sixième primaire. Avec des petits Jalhaytois qui reviennent même d’édition en édition. "Une petite fille avait participé en étant en maternelle et revient cette année, en cinquième primaire".

Une fierté pour tous ces enfants et pour Marinette qui se réjouit de ces "belles représentations qui suscitent beaucoup la curiosité" les jours J.

Son fils, promeneur d’oies...

Max, le fils de Marinette Halleux. ©EdA

Elles seront 17 à gambader dans le village de Sart, les oies élevées par le jeune pépiniériste indépendant Max, le fils de Marinette Halleux. "On espère que ce ne sera pas comme en 2018 où elles n’ont pas pu sortir" la faute à la grippe aviaire. Amoureux des animaux, il n’a pas hésité une seconde à reprendre le flambeau de l’activité alors orpheline de responsable. "J’ai eu des canards, des dindons, des cailles !". Alors, les oies, un jeu d’enfant ? "Cela demande beaucoup de soins, en eau – 60 litres par jour – et en nourriture. Mais j’adore l’expérience. Je les ai vues grandir. J’ai fait en sorte aussi de les habituer aux chiens." Avec sa petite amie Kali Cleymans, il les promènera sur la Fête à raison de trois fois par jour, samedi et dimanche. "Si le tarmac est trop chaud, on annule la sortie", prévient-il. Une activité "atypique" qu’il se réjouit de faire partager au public. "Cela représente le petit élevage d’autrefois. Je trouve ça super de continuer à montrer comment les gens vivaient avant, ça permet aussi de se déconnecter de la réalité".

+ À lire dans notre série sur les vieux métiers de la fête de Sart:

(1/6): charrons, ces gais lurons

(2/6) : Quentin Grégoire, commandant des pompiers d’antan.

+ Tout savoir sur le retour de la toujours aussi authentique Fête des vieux métiers de Sart, les 12 et 13 août 2023