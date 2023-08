Notre série sur les vieux métiers à la fête de Sart (2/6): Quentin Grégoire, aussi commandant des pompiers d’antan (vidéo)

Sartois depuis 2012, c’est l’année suivante qu’il accroche à cette fête locale "vivante et familiale" d’abord au four à pains avant de faire vivre en 2018 – pour la première fois depuis la création de l’événement en 1976 – le pompier du siècle dernier. "On s’est réunis avec quelques-uns de la commune, pompiers et non-pompiers, pour monter ce premier groupe. C’était l’idée d’un habitant", remet-il l’église au milieu du village.

Un village qui résonnera au son du "tocsin, détaille-t-il, soit l’alerte incendie du passé. Une manière de faire sonner la cloche d’église différente de celle de la messe, pour inviter toutes les bonnes volontés à venir aider". Car on ne peut pas dire que le métier de pompier existait vraiment "en tant que tel, raconte-t-il. Les feux mobilisaient surtout des volontaires et aussi des soldats. Pour donner un exemple, en 1911, un feu s’est produit en Fagnes et est arrivé jusqu’à Sart. Il a mobilisé pas moins de 2 000 militaires et citoyens". À l’époque, "les feux, c’était toute autre chose. C’était aussi parfois 15,20,40 maisons qui partaient en fumée !", avec moins de ressources en eau, "pas de bouche d’incendie aussi développées que maintenant" et des véhicules rudimentaires.

À la force des bras

C’est un de ceux-là, une superbe pièce de jadis, prêté par l’Amicale des pompiers de Herve, qui va circuler en direction de l’incendie. Tirée par un cheval de trait, les hommes et les femmes (les épouses accompagnent) devront faire en sorte de faire basculer la charrette pour descendre au sol la pompe à bras et la cuve devant être remplie d’eau.

"On comptera sur l’aide des citoyens pour, avec les seaux métalliques d’époque, acheminer l’eau depuis la fontaine de la place" jusqu’au sinistre. Les pompiers feront ensuite fonctionner la pompe à bras "qui va injecter l’eau au niveau du tuyau, en espèce de vieux cuir, pour éteindre les flammes. C’est tout une technique", que le commandant s’impatiente de montrer aux visiteurs. Ceux-ci pourront aussi entrer dans la caserne du passé aménagée pour l’occasion au cœur du village, avec "chaque fois quelques personnes du groupe pour expliquer comment travaillaient les pompiers à l’époque. L’idée est aussi d’afficher quelques articles de presse".

On n’en dit pas plus…