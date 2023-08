Notre série sur les vieux métiers à la fête de Sart (1/6): charrons, ces gais lurons

C’est ce savoir-faire "passionnant" que le septuagénaire met au service de l’événement depuis pas moins de deux éditions, soit plus de 10 ans: "En 2012, j’ai commencé à apprendre le vieux métier de charron – même s’il est plus juste de dire la restauration de roues de charrettes, par respect pour les vrais professionnels – c’est le centre culturel qui a lancé cette formation. Nous étions huit. Je suis le seul à avoir continué."

Loin d’avoir eu une carrière manuelle (il était actif dans le secteur de la finance), Freddy a toujours aimé travailler le bois, tout comme son comparse et ami charron Marcel Thibert, formé en menuiserie. Un duo de choc (accompagné de nombreux autres bénévoles) qui s’attelle chaque vendredi à "la restauration de charrettes régionales, essentiellement à usage agricole telles que des brouettes, charrettes à main ou tirées, à l’époque par un chien, mouton ou une personne, ou encore d’un buggy destiné au transport de personnes. Nous travaillons le chêne pour les moyeux, le frêne pour la souplesse des rayons, et le hêtre pour les jantes". Avec un petit coup de cœur d’antan pour cette édition: la présentation d’un landau autrichien "qui nous a été offert" et qui va connaître un second souffle.

Au plus proche de la réalité

C’est la même philosophie qui guide ces amoureux de l’histoire: "Respecter le plus fidèlement possible les constructions initiales. Il convient de respecter tant l’époque que la technique utilisée. C’est notre volonté première, ne surtout pas coller un emplâtre pour camoufler.". Des constructions qui ont petit à petit disparu lorsque l’usage du caoutchouc, qu’on plaçait alors sur les roues en bois, commençait à se généraliser vers 1930. "Ensuite, sont arrivées les roues en fer, puis les jantes que nous connaissons aujourd’hui sur nos voitures. Des roues en bois ont encore été réalisées pour des engins agricoles" puis le métier a totalement disparu dans les années 60. Pour revivre à la fête des Vieux Métiers où "toutes nos brouettes et charrettes circuleront" pour le bonheur des yeux ! Plus d’une dizaine au total.

"Mon grand-père pratiquait ce métier"

L’art du charronnage, Freddy Piret le tient de son grand-père, tout comme son prénom d’ailleurs.

Sentir le bois, le travailler, le raboter, Freddy Piret l’a appris pendant son adolescence du côté de Herbiester, à la découverte des outils de son grand-père, conservés par ses parents. "Ils avaient aussi gardé son banc de charron dans la maison de campagne", raconte-t-il. Parce que oui, feu papy Alfred était charron !

"Il l’était du côté de Petit-Rechain jusqu’en 1932. J’ai repris tout son outillage et je l’utilise encore aujourd’hui, tout comme sa plane, ce couteau à deux mains qui donne forme à mes rayons. J’ai toujours la sensation que, à travers mes mains, mon grand-père revit", confie l’homme, qui ne peut cacher son émotion.

Important "à l’heure de l’automatisation"

Ce dernier juge "important de continuer à montrer comment, il y a moins de cent ans, nos parents travaillaient, gagnaient leur vie et innovaient dans les transports", surtout "à l’heure de l’informatique et de l’automatisation, il est important".