Les "Amis Réunis" fêtent leurs 90 ans à la kermesse de Tiège en août

"Ce sont “les Amis Réunis” qui fêtent leurs 90 ans. La jeunesse Tiégeoise et les Amis Réunis, c’est le même groupe en réalité", explique la coprésidente de l’ASBL, Marine Remacle âgée de 24 ans et originaire de Tiège. C’est le 23 août 1933 que le groupe l es Amis Réunis a vu le jour lors d’une assemblée générale à Tiège. Maurice Petitjean élu président-fondateur, Georges Midre secrétaire et René Wilkin trésorier ont été les premiers membres de ce groupe de jeunes créé pour assurer la sécurité du cortège de carnaval. "Après la guerre de 14-18 (...), des jeunes gens avertis pensèrent aux risques d’accidents que pourraient engendrer leurs cortèges et leurs diverses manifestations. Ils pensèrent à couvrir leur responsabilité civile éventuelle. Une société, ce serait plus sûr et aussi plus représentatif", peut-on lire dans les archives. À leur création, "34 membres payèrent leur cotisation et nous les considérons tous comme membres fondateurs", lit-on dans un discours daté du 21 mai 1983. Depuis le 30 juin 2023, le groupe change de nom et devient les Amis Réunis – jeunesse Tiégeoise Asbl pour indiquer officiellement qu’il s’agit d’une jeunesse.