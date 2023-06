Enfin un guide communal d’urbanisme et un schéma de développement communal pour Jalhay?

Pour rappel, un guide communal d’urbanisme permet de tracer les grandes lignes du type de construction souhaité dans la commune. "Par exemple, dans le quartier X, les maisons à toit plat ne sont pas autorisées." La première partie du marché s’élève à 79 999 euros (dont un subside plafonné à 60 000 euros) et la deuxième partie à 36 058 euros (dont un subside limité à 16 000 euros). Il est suggéré à la commune "d’ajouter une clause d’indexation, avec un maximum de 120% du montant initial" afin de recevoir des offres "raisonnables". Le groupe d’opposition Oser s’interroge quant à la participation citoyenne qu’il réclame depuis le début. "De notre point de vue, l’approche participative ne peut se limiter à la consultation." Il questionne la majorité quant à la possibilité de développer un Schéma d’orientation locale (SOL). Elle préconise de se concentrer sur les deux projets pour commencer. L’opposition souhaite également participer au processus d’élaboration. Rien n’est encore défini précise l’échevin, la porte n’est donc pas fermée. Les nouvelles modalités sont votées à l’unanimité.

2. Réseau de chaleur Pour rappel, le réseau de chaleur de Sart, dont le marché public s’est lancé ce lundi, se traduirait par l’installation d’une chaudière dans la salle La Grange. Cette dernière servirait à alimenter en chaleur la salle, la Maison Bronfort, l’office du tourisme de Jalhay-Sart, la Maison des jeunes et l’église de Sart. Le marché se divise en trois parties: la recherche (30 000 € HTVA), la réalisation (259 800 €), et l’entretien (10 000 €). L’opposition d’Oser se réjouit de voir apparaître ceci: "La Commune n’exclut pas de raccorder d’autres bâtiments et ménages privés dans le futur." Il rappelle leur demande d’étude concernant ce point comme "ça se fait déjà dans les communes rurales de Libin et de Wellin". De plus, il suggère la création d’une régie communale pour la gestion du réseau de chaleur et d’énergie. La majorité rappelle qu’il faut procéder par étapes.

3. Espace de convivialité Le 5 janvier 2023, la candidature de l’appel à projets " Cœur de village " est acceptée. Le cahier des charges a été approuvé lundi soir au conseil communal par l’ensemble des conseillers. Le projet a obtenu un subside 327 529,82 €. Le projet existait déjà auparavant, "c’est un projet qui était déjà bien avancé et abouti qui était dans les cartons qu’on a ressorti", rappelle l’échevin de l’Urbanisme. L’idée est d’aménager l’espace derrière le parking de Solwaster. Transformer la prairie en un espace de rencontre, il y aurait aussi de la pétanque, des jeux pour personnes à mobilité réduite, des bancs, des bornes de recharge pour les vélos et les voitures. "L’idée est de continuer à développer le projet dans le futur en ajoutant des jeux pour les adolescents", précise l’échevin en dehors de la séance publique.