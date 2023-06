Tout savoir sur le retour de la toujours aussi authentique fête des Vieux Métiers de Sart, les 12 et 13 août 2023

La première spécificité reste évidemment la présentation d’une centaine de métiers d’autrefois. Si la thématique de cette 13e édition est la forêt, avec le travail du bois, nombre d’autres métiers (du fer, du verre, etc.) seront à nouveau en démonstration. On lira ci-dessous la liste exhaustive de la centaine de métiers présentés… dans autant de lieux à travers le village.

Avec deux nouveautés cette fois: une modiste (fabrication de chapeaux) et un brasseur, qui produira de la bière selon une méthode ancestrale, au feu de bois. "L’objectif a toujours été la sauvegarde du patrimoine rural et la transmission de savoirs vers les jeunes générations", scande René Pirnay, le président du comité culturel de Sart-Jalhay. D’ailleurs, "beaucoup de jeunes ont repris les gestes, les métiers de leurs parents pour leur rendre hommage".

Accès et parking gratuits

Si la fête des Vieux Métiers de Sart reste sans équivalent connu dans la région, c’est aussi parce que ses organisateurs ont dès le départ refusé qu’elle devienne une foire commerciale. Aucun artisan ne vendra sa production éventuelle sur place, seuls quelques produits seront disponibles dans la boutique de l’organisation et aucun droit d’entrée ne sera perçu, même les parkings (obligatoires) seront gratuits. Cela ne facilite d’ailleurs pas la détermination du nombre de visiteurs, qui est estimé entre 20 000 et… 35 000 en deux jours.

La 13e édition a été présentée par, de gauche à droite: Jean-Paul Collette, René Pirnay, Carine Braun, l’échevine Victoria Vandeberg et Jacques Chaumont ©EDA Fr.D.

"L’authenticité est très importante", insiste le président d’un comité organisateur qui est à pied d’œuvre depuis plus d’un an et qui peut compter sur plus de 1 400 bénévoles, à commencer par les villageois. "Ce qui est aussi typique, c’est que les métiers sont présentés dans les habitations, dans les jardins, dans les garages que les citoyens de Sart ouvrent aux visiteurs et participent souvent aux animations", salue Carine Braun.

Un concours de photos est ouvert à tous les visiteurs.