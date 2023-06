Un homme armé intercepté dans les bois à proximité de la place de Sart

Samedi en début de soirée, il semblerait qu’un homme armé se soit retranché dans une habitation à proximité de la place de Sart-lez-Spa, communiquaient nos confrères de RTL Info informés par leur bouton alertez-nous ce samedi matin.

"Les informations que nous avions reçues justifiaient qu’on fasse appel à des renforts et qu’un déploiement important de moyens policiers soit mis en place", ajoute la zone de police Fagnes.

"D’après mes informations, on pensait que c’était un Fort Chabrol. Son épouse et les enfants sont partis car ils craignaient qu’il mette fin à ses jours. Quand les forces spéciales sont arrivées à la maison, il n’était plus sur place. Il était parti dans le bois avec des armes", explique le bourgmestre Michel Fransolet.

La rue François Michoel a été en partie bloquée selon nos informations cependant la place n’a pas été évacuée entièrement. Sur les lieux était présente la zone de police Fagnes renforcée par des agents de la police fédérale. "Il y avait également une ambulance du service médical de la police fédérale", complète la zone de police Fagnes.

"Il a été retrouvé vers 2h par un hélicoptère qui a survolé le bois. Personne n’a été blessé, il n’y a pas eu de coups de feu échangés", ajoute le bourgmestre.

"L’intervention s’est bien déroulée", rapporte la zone de police.