Un homme armé à Sart intepellé : des voisins racontent l’intervention qui s’est déroulée sous leurs yeux

"On pensait que c’était un Fort Chabrol. Son épouse et les enfants sont partis car ils craignaient qu’il mette fin à ses jours. Quand les forces spéciales sont arrivées à la maison, il n’était plus sur place. Il était parti dans le bois avec des armes", explique le bourgmestre Michel Fransolet.

"Comme dans les films"

Des unités spéciales de la police fédérale qui ont impressionné plus d’un Sartois. "Il y avait une quinzaine de voitures banalisées, des camionnettes, des véhicules de l’unité spéciale qui étaient juste sur la pelousse devant chez nous, sur la place de Sart. Ils étaient encagoulés, avec des équipements, gilets pare-balles, des armes… Il y avait une sorte de petit char, un gros véhicule avec des gros marchepieds sur chaque côté. Ils avaient mis une carte sur un combi et ils expliquaient ce qu’ils allaient faire, ils parlaient très doucement. Ils semblaient préparer un plan d’action, là devant nos fenêtres. Et puis ils se sont mis tous derrière le gros combi comme dans les films.

Ils avançaient derrière leur véhicule, on n’entendait pas un bruit. Puis ils ont fait sauter la barrière devant la maison. On a alors entendu du bruit, on ne sait pas ce que c’était, peut-être des grenades assourdissantes… On a entendu boum boum. Et ils sont ressortis très rapidement après ", témoigne un couple habitant la place de Sart encore sous l’émotion des événements de samedi soir.

Dans les bois

Les policiers n’auraient pas trouvé l’individu dans son habitation au moment de l’assaut. Il semblerait qu’il ait pris la fuite bien avant. La police reste discrète sur l’intervention. On sait toutefois que, recherché, le Sartois aurait finalement été retrouvé et interpellé dans le bois de Spa.

Le procureur du Roi a précisé qu’il n’était pas connu de la justice. et que les armes qu’il possédait étaient légalement détenues. Toutefois, il était en infraction quand on l’a retrouvé car il portait des armes.

Il a été privé de liberté et le dossier est à l’instruction, un mandat d’arrêt a été dressé.

"Coincé" à la terrasse du Vieux Sart

"Comme la rue était bloquée, il y avait des riverains qui venaient dans l’établissement car ils ne savaient pas rentrer chez eux. Il y avait une ambiance particulière hier soir", raconte Charlotte, gérante du Vieux Sart.

Une personne très sympathique, je suis choquée de ce qu’il s’est passé !

"J’ai entendu: “Monsieur, sortez, mettez les mains en l’air” et après les forces spéciales ont débarqué. Je n’en sais pas plus mais c’est fou, je l’ai vu la veille ! Je ne me suis douté de rien. C’est quelqu’un de très sympathique, il a des enfants et il vit avec sa compagne. Tout semble bien se passer pour lui. Le couple de l’extérieur a l’air très bien. Hier, il avait l’air comme d’habitude, je ne comprends pas. C’est ça qui m’étonne, je suis choquée de ce qu’il s’est passé. Ce n’est pas quelqu’un de violent, du moins que je sache", confie une voisine qui semble bien connaître la famille. Elle espère que la situation va s’arranger pour les proches.