Contrôles à Jalhay et Theux: treize permis de conduire retirés

Le week-end du 10 et 11 juin ainsi que le jeudi 15 juin en soirée, le service circulation de la zone de police Fagnes a effectué des contrôles alcool et stupéfiants à Theux (Polleur et route de Remouchamps) et à Tiège au rond-point de l’autoroute. En tout, ce sont 196 véhicules qui ont été contrôlés.