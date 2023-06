Une journée pour découvrir la nature autrement au lac de la Gileppe

"On a eu l’idée de créer un nouvel événement en mettant sur pied une journée nature, explique Victoria Vandeberg, l’échevine du Tourisme et présidente de l’office du Tourisme de Jalhay-Sart. Il y a différents stands qu’on n’a pas l’habitude de voir dans la région. On a par exemple la ligue des pêcheurs de l’est qui donne des explications, on a des personnes qui détaillent le fonctionnement d’une ruche et la fabrication du miel. On a aussi la bibliothèque communale qui est là pour montrer les livres en rapport avec la nature ou encore les écoles de Sart et de Tiège qui ont fait des activités ou quiz."

On pouvait créer ses propres nichoirs

Il y a aussi une partie interactive "avec les personnes comme la création de nichoirs. Et il y a des balades tout au long de la journée avec la DNF à la découverte de petits animaux de la rivière. On peut aussi découvrir des rapaces, qu’on a moins l’habitude de voir. Il y a des explications sur leur nourriture, on a eu droit à un envol."

Une première édition qui en appelle certainement une seconde au vu du succès

Pour cette première édition, le succès était au rendez-vous. "Il y a eu du monde, tant le matin que l’après-midi. C’est ici une première édition et on voulait voir comment cela allait fonctionner. Avec pourquoi pas faire une seconde édition au vu du succès rencontré. De plus, c’est chouette de voir des personnes du village et d’ailleurs qui viennent découvrir la nature autrement."