Conseil communal : un citoyen va en justice contre la Commune de Jalhay suite à un litige avec son chalet

Les principaux griefs de la commune envers ce projet sont notamment l’entame des travaux sans permis ou encore la voirie empierrée et très étroite ne permettant pas un accès aisé à l’habitation. "Concernant cette demande de permis, j’ai obtenu des avis favorables de la Région wallonne (ressaisie du dossier vu l’inaction de la Commune), du service d’infrastructure et de développement durable de la province de Liège et des pompiers. Pour preuve, un exercice a été réalisé et les camions de pompiers peuvent accéder à 50 cm de mon bien. Cet entêtement de la part du Collège de la commune de Jalhay dans son abstention de décision malgré mes nombreuses sollicitations m’interroge." Et Olivier Lemarchand de conclure en disant faire "confiance à la justice pour analyser l’ensemble de ces éléments."

Quant à la Commune, elle ne souhaite pas faire de déclaration à ce sujet.