Le commentaire de Jean-Philippe Hendrikx: Sart, l’exemple à suivre

Ce jeudi, sur la pelouse sartoise, deux écoles s’affrontaient. D’un côté, la momalloise, basée sur l’expérience et quelques noms ronflants. De l’autre, la sartoise, misant sur sa jeunesse dorée et l’esprit collectif. Au final, ce sont ces derniers qui ont décroché le Graal, prouvant une nouvelle fois que l’argent n’est pas toujours synonyme de succès. Certains diront que Sart a la chance de disposer d’un vivier bien rempli. Sauf que, ce vivier, il a su le construire. Quand, il y a une petite quinzaine d’années, le club a basculé en P4, il a pris le temps de reconstruire et a recommencé par la base, les jeunes. Une montée en P3 et des installations remodelées plus tard, l’heure était venue de passer un nouveau cap. En P2, Sart a continué à faire confiance à ses jeunes en les entourant intelligemment. Ces dernières années, ce sont pas moins de cinq tours finaux qui ont été atteints. Le cinquième était le bon et voilà une étape de plus qui est franchie. Sart en P1, c’est tout simplement historique. Le club sait que le défi est de taille mais ça ne lui fait pas peur.