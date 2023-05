Le cyclisme en région verviétoise de 1970-1979: une décennie riche

"La décennie précédente était plus impressionnante au niveau des résultats de nos coureurs régionaux mais celle-ci n’est pas mal non plus", explique Jean-Marie Gobert. Elle se caractérise, entre autres, par la tenue d’événements à portée internationale. On y retrouve en effet la présence de deux grands rendez-vous du calendrier à savoir: le Giro d’Italie, dont la première étape de la 56e édition, est partie de Verviers en 1973, et le Tour de France, dont la 5e étape de la 63e édition est arrivée dans la cité lainière en 1976.

"Le départ du Giro est vraiment un fait marquant. D’ailleurs, quand j’évoque ce moment, beaucoup de personnes me disent qu’elles y étaient et qu’elles s’en souviennent, confie Jean-Marie Gobert. Le prologue s’était déroulé le 18 mai, par équipe de deux dans les rues de Verviers et la première étape avait suivi le lendemain, le 19 mai." Pour rappel, ce Tour d’Italie avait été remporté le 9 juin 1973 par Eddy Merckx.

En préface de ce 6e ouvrage, on notera également la participation bien sympathique de Joseph Bruyère, fidèle lieutenant du Cannibale, au palmarès impressionnant (il a notamment gagné deux fois Liège-Bastogne-Liège, en 1976 et 1978). "Je l’ai rencontré chez lui, dans le cadre de cette préface. J’ai fait son interview et je lui ai proposé ce petit texte", raconte le passionné.

Le cyclisme régional, y compris le parcours du Royal Dolhain-Vélo, n’est toutefois pas oublié. La victoire du Hervien Jean-Pierre Henrard, lors du Triptyque ardennais en 1977, y est d’ailleurs mentionnée. Jean-Marie Gobert revient également sur les différentes éditions de la Flèche wallonne ou des championnats de Belgique de passage chez nous à l’époque. "La région a aussi connu l’organisation d’épreuve comme le Critérium d’après Tour de France", précise-t-il.

Ce livre, très détaillé, a nécessité de nombreuses heures de recherches et de consultation des archives. Un travail de bénédictin que Jean-Marie Gobert poursuit actuellement puisqu’il planche déjà sur le tome suivant, qui, sans surprise, s’intéressera aux années 80.