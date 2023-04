38 exposants pour le Parcours d’artistes et d’artisans, à Jalhay

Parmi ces artistes jalhaytois, Patricia Darimont. Elle réalise des œuvres avec des fleurs séchées. C’est la deuxième fois qu’elle expose. "Tout se passe bien, note-t-elle. Cet événement me permet de faire découvrir mes créations. Ce n’est pas mon activité professionnelle, c’est vraiment une passion." Même son de cloche pour Serge Michel, un habitant de Tiège. Il fait de la peinture sur plexiglas. "J’aime jouer avec la transparence. Je fais ça depuis quatre ans, par passion. Les gens sont très enthousiastes ici, ils posent beaucoup des questions, sur la technique utilisée notamment."

Un peu plus loin, Julie Lenaerts, de Len’Arts, a installé un stand avec une amie, originaire d’Andrimont, Selluncrea. Les deux artistes proposent différentes créations, des bougies aux bijoux, en passant par la peinture et la céramique. "On est très créatives alors on touche un peu à tout. Cette journée nous permet d’écouler un peu nos stocks et de faire découvrir nos œuvres."

Cette deuxième édition ne sera pas la dernière. L’office du tourisme de Jalhay-Sart a bien l’intention d’organiser un troisième Parcours d’artistes et d’artisans, d’ici un an ou deux. "On va prendre la température suite à cette édition, pour décider de la temporalité", ajoute Victoria Vandeberg.