Création d’une voirie communale dans le quartier de Mariomont à Jalhay

Cette décision est le résultat d’un bras de fer musclé entre les habitants du quartier de Mariomont et le nouveau propriétaire d’une parcelle en zone à bâtir. Le projet d’une nouvelle construction sur la parcelle ne date pas d’hier cependant les démarches des habitants se sont accélérées, il y a tout juste quelques mois. Quand le propriétaire a pris la décision de bloquer le passage régulièrement fréquenté sur sa parcelle à l’aide de bloc de béton et d’un treillis. "Ce qui a créé une levée de bouclier de la part des habitants du quartier et pour résoudre le problème, on a créé une voirie communale. On ne va pas asphalter la zone, la décision va simplement permettre aux personnes de continuer d’emprunter le chemin", détaille l’échevin des Travaux, Marc Ancion (MR-IC-EJS). Le passage étant emprunté depuis de nombreuses années, la décision de le rendre public a été possible. La création de la voirie sera d’application sans recours possible. Si un plaignant se manifeste, "il devra passer par la justice pour contester la décision de la Commune de Jalhay", a précisé le bourgmestre.

Le passage devrait dès lors être de nouveau accessible dans les prochains jours. "On est dans une période pour mettre tout en œuvre afin de permettre la mobilité douce. C’est aussi vrai à Mariomont qu’à Sart ou à Jalhay", a souligné l’échevin des Travaux. La voirie reliera le bois de Mariomont depuis la rue Victor Delrez vers le ruisseau du Cossart.

"On est content de voir que vous vous souciez du sort des habitants du quartier de Mariomont", a lancé le conseiller d’opposition Didier Heusden (Oser). Une piqûre de rappel qui fait référence au dossier en cours du chemin des Vaches.