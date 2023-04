Fin de l’année dernière, une interpellation citoyenne, animait légèrement la réunion du conseil communal autour d’une large et presque unanime volonté de la population de Sart et du Wayai de ne pas voir asphalter ses chemins de campagne ; le chemin des vaches, du sang et le Pied Passau en tête.

Si cette interpellation était clairement adressée à Monsieur Fransolet, notre Bourgmestre, je me suis étonné, au vu des sujets évoqués de ne pas vous voir intervenir. De cet étonnement est née ma brève altercation vous concernant mais au vu du peu de temps qu’il me restait pour l’exposer, celle-ci fut sans doute peu compréhensible.

Dans cette lettre ouverte, j’y reviens donc en reprenant

- l’argumentaire de votre majorité que jusqu’ici comme chacun de ses membres, vous soutenez par votre silence.

- des réflexions et questionnements que nous nous posons tous via nos discussions de village et les plates-formes de réseaux sociaux.

Pour revenir sur le fond de nos grandes inquiétudes, nous pouvons résumer la situation de départ comme ci-dessous.

Souhaitant obtenir un subside substantiel de la région wallonne, votre groupe place de manière clairement surdimensionnée l’utilisation d’un arrêt de bus express situé à Arzelier. De la même manière il revisite le mode de fonctionnement des points de covoiturage et rêve de boxes à vélo pour les étudiants. Otage de cette “vision utopique de l’intermodalité et de la mobilité douce”, le chemin des vaches se retrouve au cœur d’un projet d’asphaltage (reprofilage des sols et pose d’une couche de 20cm). L’urgence de rendre ce dossier a fait le reste, le dossier est remis après discussion et débat avec pour seule présence citoyenne, un représentant de la CLDR.

Inutile de revenir sur l’émoi que ce projet a généré auprès des riverains de ces chemins, ainsi que des habitants de Sart, le mal semble fait, votre majorité a sans aucun doute essayé une fois de trop de faire passer un projet en force. “Une fois de trop et surtout au mauvais endroit”.

Forts d’une pétition en ligne de plus de 1250 signatures mais également d’une version papier contre signée par presque 300 habitants locaux, nous continuons et continuerons après l’intervention du 19/12 à demander que ce projet soit définitivement abandonné.

Au vu de vos attributions confiées par le groupe MR-IC-EJS et n’oubliant pas qu’elles induisent de grandes responsabilités par rapport aux électeurs, interrogeons-nous ensemble sur cette problématique et son issue éventuelle.

Est-il supportable en 2023, d’entendre que la commune compte approximativement 280 km de chemins forestiers et que de ce fait, il ne faut pas s’émouvoir du saccage du chemin des vaches ?

Sans hypocrisie, je vous souhaite une longue et belle carrière politique au sein de la commune et dans de plus hautes sphères si votre ambition était telle.

Vous êtes de la génération de ces jeunes qui sont descendus dans les rues pour défendre “leur futur” contre les anciens qui devrait avoir “honte” (Dixit Greta) de l’aveuglement écologique dont ils ont fait preuve.

Imaginez-vous dans 10 ou 20 ans, au vu de l’explosion exponentielle de la conscience écologique expliquer à vos enfants qu’une pépite pédagogique et sa biodiversité ont été sacrifiées pour des questions de subsides ?

Vu qu’il ne sera dorénavant plus possible pour vous de dire que “nous ne savions pas”, que “nous avons toujours fait comme ça” et que “cela partait d’une belle intention”, vers qui vous retournez-vous pour vous excuser de ce faux pas sachant que vos collaborateurs ne seront plus là ?

Nous sommes évidemment tous pour une mobilité douce et des solutions d’intermodalité mais les solutions posées sur la table nous semblent inadaptées. Dans ce projet, Monsieur le Bourgmestre argue la sécurisation et l’accès PMR du trajet Wayai/Arzelier mais pour nous, habitant dudit hameau, cela n’est qu’un emplâtre sur une jambe de bois. L’ensemble du hameau dispose de peu d’accotements et aménagements sécurisés pour le piéton. Pourquoi détruire la biodiversité d’un chemin qui représente quelques centaines de mètres sur plusieurs kilomètres de trajet dangereux ?

Avez-vous réellement envisagé d’autres alternatives dont des aménagements de pistes cyclables et trottoirs ralentissant profitablement la circulation automobile ?

J’ai entendu que le chemin des vaches était dans un triste état et qu’il était impraticable. Je n’ai pu m’empêcher de m’exclamer “il est juste MAGNIFIQUE”, excepté peut être la première partie à Arzelier ou la commune a sauvagement déversé des bracaillons.

Il est “magnifique” et les autres chemins de notre village aussi. C’est notre patrimoine naturel. Nous n’en avons pas d’autres et il nous faut le défendre avec ferveur.

Pour vous en convaincre, je vous invite dans les prochains jours à Sart pour une balade au départ de la place du Marché. J’en profiterai pour vous remettre notre pétition papiers. Nous serons sans doute quelques-uns, des amoureux de notre nature et enfants de l’école sensibilisés à la beauté de notre région. Il n’est même pas impossible que José Laurent se joigne à nous pour une petite leçon d’histoire, d’écologie et quelques mots d’humour.

Honnêtement, laissez toutes mes questions de côté, vous y répondrez plus facilement lorsque nous aurons, en groupe, dans une ambiance champêtre et décontractée, profité d’un bon bol d’air frais.

“Il faut savoir faire primer ses idées mais aussi défendre celles des autres”

Voilà, Mademoiselle Vandeberg, ce que vous annonciez dans la presse, au lendemain des dernières élections.

Avant les prochaines, veuillez accepter notre invitation et merci pour le soin que vous aurez pris à lire cette lettre écrite avec la plus grande sincérité et l’amour que je porte à mon village.

Amicalement.

Philippe Laurent.”