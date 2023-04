Ce samedi après-midi, la course des Trottiloups a fait son grand retour au lac de La Gileppe. Cette épreuve folklorique et sportive organisée par les staffs Louveteaux et Éclaireurs de Stembert a rassemblé pas moins de 350 jeunes participants.

Ainsi, par groupe de 6 à 8 louveteaux (âgés de 8 à 12 ans), les équipes ont dû réaliser un maximum de tours possibles tout en s’amusant. Une course semée d’obstacles qui a rendu le parcours plus périlleux que jamais.