Les amateurs de boissons houblonnées ont pu trouver leur bonheur tout au long de ce week-end au sein de la salle de la Petite France de Surister, lors de la seconde édition des Brassinades.

Un salon des brasseurs amateurs et des amateurs de brasseurs qui était aussi un grand espace de rencontres autour de la bière. "C’est une ambiance très conviviale et nous avons eu un peu plus de public encore que l’an dernier, détaille Pierre Leso, qui organise le salon en compagnie de Sébastien Darimont et Olivier Gérard. Il y a eu des connaisseurs mais aussi des personnes qui débutent et qui sont intéressées à découvrir. Ils viennent nous rendre visite tant pour les brasseries que pour le matériel nécessaire au brassage de la bière."

Les microbrasseurs régionaux étaient évidemment de la partie. Outre Les Brasseurs de la Chênerie Réunis qui met sur pied le salon, il y avait la présence de la brasserie Cadet de Pepinster, la brasserie Sponk de Visé avec sa bière Anonyme et la brasserie Comines de Sprimont.

Plusieurs conférences ont été mises sur pied, avec comme sujet évidemment ce délicieux breuvage houblonné. "D’ailleurs, les conférences ont bien fonctionné. Il y avait du monde et le public était intéressé."

Un salon où il n’y avait pas que de la bière mais aussi tout ce qu’il faut pour en fabriquer

La particularité de ce salon est surtout qu’il n’y avait pas que de la bière à découvrir ou à déguster.

"Nous ne voulons pas avoir que des brasseries. C’est pour cela que nous limitons à quatre le nombre de brasseries présentes. Et ainsi avoir la présence d’autres stands différents, comme des emplacements pour les matières premières avec un houblonnier et une malterie, une librairie avec des ouvrages spécialisés ou encore un graveur qui fait des objets personnalisables autour de la bière. C’est aussi chouette à découvrir pour les visiteurs."

Sans oublier que, pour ceux qui avaient envie de se lancer, cela était tout à fait possible à partir de ce salon. "Il y a des personnes qui ont acheté des kits de brassage pour se lancer et faire une bière chez eux avant, peut-être, de se lancer dans de plus gros volumes."