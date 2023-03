L’éclairage du RFC Sart-lez-Spa sera rénové

"Il s’agit d’un dossier qui date de janvier 2022, où le RFC Sart nous a fait la demande d’un subside afin d’électrifier les trois terrains de football ainsi que le terrain synthétique en LED, détaille l’échevin des Sports Michel Parotte (MR-IC-EJS). On a prévu ici un budget de 99 000 €, ce qui correspond à la moitié du coût total subsidié à 50% par Infrasports. Cette somme de 99 000 € sera versée au RFC Sart à raison de 90% après le conseil communal et 10% après la production des factures des travaux."

Un projet validé aussi par l’opposition

Le bourgmestre Michel Fransolet (MR-IC-EJS) a précisé qu’il s’agissait d’un point qui était déjà été évoqué à l’occasion du vote du budget 2023 en janvier dernier. Le groupe d’opposition Oser Jalhay-Sart a annoncé qu’il soutiendrait ce point. "Le club de Sart a connu ces dernières années un développement remarquable, explique le conseiller Didier Heusdens. Je pense que c’est bien qu’il puisse avoir plus de flexibilité au niveau de l’organisation de ses entraînements." Celui-ci a également salué le fait que ce dossier puisse bénéficier d’un subside de la Région wallonne. "C’est un point positif: la Commune ne devra pas agir seule."

Pour le groupe Choisir Ensemble, Vincent Swartenbrouckx s’est dit heureux pour le club de football sartois. "Nous sommes contents qu’ils puissent avoir des infrastructures et un éclairage digne de ce nom. Le terrain de Jalhay a été rénové dans sa partie haute. Ce sont des bonnes choses pour nos clubs. Et quand c’est bien pour le sport, il faut le souligner." Le dossier a donc été approuvé à l’unanimité.

Pour rappel, le RFC Sart-lez-Spa dispose notamment d’une équipe A jouant en P2 (et présente dans le top 3) et d’une équipe B, officiant en P3. La P1 reste un objectif sur le long terme pour le club. Notons enfin que ce dernier compte également une équipe féminine, évoluant en P1.

Des travaux rue de l’École à Sart et dans le village de Herbiester

Des travaux d’entretien sont prévus sur des voiries de Sart et de Herbiester, pour un montant total de 544 600 €.

La réfection rue de l’École sera réalisée en priorité par la Commune. ©EdA Philippe Labeye

Les conditions et le mode de passation du marché public de travaux pour l’entretien des voiries en 2023 sont également passés par la table du conseil. Il s’agit ici de la phase 3 des travaux dans le village de Herbiester. «Cela démarre au début du chemin du Louba et cela s’arrête un peu plus loin que la ruelle Budé, explique l’échevin des Travaux Marc Ancion (MR-IC-EJS). Il s’agit aussi de la réfection de la première partie de la voirie du lotissement à Mellechamps (NDLR : toujours à Herbiester) et de la rue de l’École à Sart. Le dossier s’élève à un total de 544 602 €, TVA comprise.»

Didier Heusdens, conseiller Oser, a souligné positivement l’extrait du cahier des charges mettant en avant le fait que l’adjudicateur entend lutter contre le dumping social et la fraude fiscale. Il a également demandé si le Collège savait déjà quand les travaux seraient réalisés et la durée qu’ils auront. «Au niveau de la rue de l’École, le dossier est priorisé. Il faut savoir qu’il y a aussi un dossier de sécurisation de l’école, avec des marquages au sol. Il faut donc absolument que les travaux programmés soient terminés pour pouvoir faire ceux-ci ainsi que les travaux pour la liaison avec le RAVeL, répond l’échevin. Pour les travaux de Herbiester et la rue allant du chemin du Louba à la ruelle Budé, il s’agit d’une réfection complète. Ce sont des travaux assez lourds qui risquent de prendre un certain temps.» À Mellechamps, les travaux consisteront en un simple raclage et la pose d’un nouveau tapis.

À Sart, l’axe concerné est plus fréquenté, notamment en raison de la présence de l’école communale (dont le parking sera aussi refait). Didier Heusdens a insisté sur la nécessité de communiquer au sujet de ces travaux. «Une communication globale sera faite aux enfants de l’école et aux habitants», assure Marc Ancion. L’échevin de l’Enseignement Éric Laurent a également ajouté que le dépose-minute (déjà mis en place il y a quelques années) pourrait être momentanément réactivé.