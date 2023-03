Deuxième édition des Brassinades, à Surister: un espace de rencontre autour du microbrassage amateur (Vidéo et Photos)

Grâce au succès de la première édition, l’équipe était convaincue de continuer l’aventure. La deuxième édition des Brassinades se tiendra ces 1er et 2 avril 2023, à la Salle La Petite France, à Surister (Jalhay). Cette année, le trio qui a lancé le salon, Pierre Leso, Sébastien Darimont et Olivier Gérard, a été rejoint par d’anciens bénévoles dont Pascal Pauly, Fabrice Dortu, Antoine Herman et Xavier Rainotte.

Des matières premières comme l’orge et le malte seront proposées le week-end des Brassinades. ©Cindy Thonon

"Ce n’est pas un salon de la bière", précise Pierre, originaire de Lambermont, "c’est un espace de rencontre." Un lieu où des exposants viennent partager leur savoir avec des amateurs, des passionnés ou des curieux sur le brassage amateur. C’est une dizaine de stands sur lesquels les visiteurs retrouveront des microbrasseries régionales, différentes de l’année dernière, à savoir Sponk (Visé) ; Cadet (Pepinster) avec leur bière Anonyme ; et Comines (Sprimont). "L’idée, c’est de changer chaque année pour mettre en avant des petites brasseries qui débutent et qui ont l’objectif de grandir. Et ce sont des microbrasseries originaires de la province de Liège. On n’a pas eu de soucis à en trouver parce qu’il y a de plus en plus de gens qui se lancent." Il insiste: "Le but social de notre ASBL (NDLR: Les Brasseurs de la Chênerie Réunis) , c’est de faire la promotion de la bière artisanale."

De plus, les autres stands proposeront du matériel pour le microbrassage, il y aura des fournisseurs de matières premières (du malt et de l’orge) ou encore des gravures sur différents objets pour ne citer qu’eux.

Pierre et Sébastien devant leur cuve de brassage, toujours aussi passionnés. ©Cindy Thonon

Le but est vraiment de permettre aux amateurs ou "aux personnes qui veulent se lancer" de mettre à leur disposition tous les outils pour franchir le pas comme des kits de brassage pour se familiariser au processus sans investir directement. Outre le matériel, un brassin public sera réalisé sur place.

Deux conférences par jour seront organisées, notamment sur "Les démarches administratives pour devenir pro (ou presque)", prévue les deux jours. "C’est un exposant de l’année passée, la brasserie de Verviers, qui lui a franchi le cap il y a quelques années" ; une autre conférence intitulée "Qu’est-ce qu’une bière triple ?", par Nathalie Pinson qui est brasseuse et zythologue qui se déroulera uniquement le samedi ; et "Comment créer sa microbrasserie ?", par Nicolas Lambert, professeur de microbrasserie à l’IFAPME, uniquement le dimanche.

PAF 3 € ; contact: Pierre Leso 0498 477 928.