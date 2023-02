Les batraciens sortent doucement d’hibernation. Dès que les températures avoisinent les sept degrés et que la météo est humide, grenouilles et crapauds partent vers les mares pour se reproduire. Le problème ? Ils doivent bien souvent traverser des routes où le trafic est dense.Des bénévoles de Natagora se mobilisent pour aider les batraciens à traverser. Ce samedi matin, ils étaient une dizaine route du Bois de Jalhay, pour installer un barrage. "On étend une bâche sur plusieurs mètres et puis on creuse des trous où on place un seau. Lorsque la grenouille descend du bois, elle va longer la bâche et tomber dans le seau ", explique Christian Desart, qui participe à ces actions depuis près de 15 ans. Pendant un mois, les bénévoles vont se relayer pour aller vérifier les seaux, matin et soir. "Si on y trouve des batraciens, alors on les fait traverser et on les dépose dans la mare juste en face."

©-Eda LC

Ces actions sont essentielles et plus encore aujourd’hui. Les scientifiques constatent un déclin des populations de certains batraciens. "On a déjà eu jusqu’à 1 200 bêtes dans les seaux. L’année passée, nous n’en avons eu que 370." En cause, le réchauffement climatique tout d’abord. L’an passé, il n’y a eu que deux journées où les conditions étaient favorables pour la migration, sur plus d’un mois. " Il y a aussi le facteur humain qui impacte les batraciens. Certains détruisent les mares et les zones humides," ajoute Serge Tiquet, coordinateur des actions pour les batraciens.

Enfin, troisième explication, le raton laveur qui est assez invasif. Cet animal est grand consommateur de batraciens.

Ces actions de protection vont, par ailleurs, permettre de recenser les batraciens qui passeront par les seaux. Mâle, femelle et quelles espèces, tout sera consigné durant les prochaines semaines.