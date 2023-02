Succès de foule pour le retour du grand feu du Mardi gras de Jalhay-Herbiester (photos)

Peu avant 20 heures, les deux salles respectives étaient déjà bien animées par les fanfares. Tout ce petit monde s’est ensuite rejoint à la prairie du grand feu. Les derniers mariés de l’année ont alors incendié le brasier. Cette année, ces "jeunes mariés" étaient âgés de 68 et 77 ans ! "On s’est dit que l’on se marierait pour notre quart de siècle de couple", glisse Claudine Franssen, qui s’est unie à Félix le 12 novembre dernier. Le couple qui vit à Jalhay, au Fawetay, a accepté avec plaisir l’invitation. "Les coutumes, c’est toujours agréable, il ne faut pas les supprimer !", appuie Félix Franssen. Le Jalhaytois n’hésite pas au moment de répondre vers qui penche son cœur ce soir-là: "Vers ma femme", répond-il du tac au tac.

Les Bœufs et les Sangliers se sont une nouvelle fois affrontés par le show interposé de leurs majorettes et de leurs lanciers, un show nourri par les huées d’un public présent en nombre. "D’habitude, il n’y a du public que d’un côté du feu, et cette année, il y a du monde tout autour. On avait déjà eu presque le double de monde à notre précarnaval. Le folklore, boire un verre, le carnaval: tout cela leur a manqué !", partage Gauthier Lemaitre, président de la Jeunesse de Herbiester, ravi de retrouver ces festivités. "En plus, avec une journée comme aujourd’hui, le grand feu va super bien, les flammes montent bien droit!"

"Autant de monde, cela prouve que le carnaval n’est pas mort, tout le monde avait envie de s’amuser, voulait des festivités !", souligne quant à lui Pol Donckier, président de la Jeunesse de Jalhay, qui rappelle que malgré les années de crise sanitaire, des activités ont toujours été organisées pour faire vivre le carnaval.