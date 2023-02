Grave accident à l’entrée de Jalhay: la route est fermée à la circulation

Dix pompiers sont sur place, de même que l’ambulance de Verviers, le SMUR (service mobile d’urgence et de réanimation) et la police (deux combis et autant de motards).

Les pompiers de la zone de secours Vesdre – Hoëgne & Plateau indiquent qu’une personne était coincée dans son véhicule, et que deux blessés "dont nous ignorons l’état de santé" sont impliqués dans cet accident.

La dépanneuse est arrivée sur place vers 13 h 45 pour enlever les deux véhicules.

De la famille est également sur les lieux de l’accident.