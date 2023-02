Salle comble pour le retour des rôles jalhaytois (photos & vidéo)

Pour leurs idées désopilantes, même s’ils ont eu trois ans pour préparer cette édition, les rôleurs ont suivi le canevas habituel en écrivant des sketches avec de l’actualité. "On pourrait dire que nous nous sommes inspirés surtout des deux dernières années. Il y a aussi eu des sujets qui sont passés de mode depuis lors et d’autres qui sont apparus. Et de toute façon, comme il ne s’est pas passé grand-chose dans la période du Covid, ce sont donc surtout des sketches avec des idées récentes, comme une année normale."

Pour cette édition, un hommage a été rendu. "Nous sommes une équipe de douze personnes et malheureusement cette année, il nous manque quelqu’un, à savoir Pierrette Schmitz. Elle nous a quitté il y a un an maintenant d’une maladie et elle était vraiment une des chevilles ouvrières des rôles depuis de nombreuses années. C’est pourquoi nous avons voulu lui rendre hommage en ouvrant le spectacle avec une diffusion du dernier sketch auquel elle a participé en 2020." Pour compléter l’équipe suite à cette disparition, les rôleurs ont pu compter sur l’arrivée d’une petite nouvelle, en la personne d’Audrey Van De Calseyde dont les prestations ont été appréciées.

D’ailleurs, à propos du spectacle, et même si d’horribles problèmes de micros, dont l’équipe des rôleurs n’est pas tributaire, ont gâché une bonne partie du spectacle, le contenu valait le détour. Évidemment, les personnalités politiques de la Commune n’ont pas été épargnées. Mais aussi des figures incontournables du village comme la famille Dedouaire ou "Soyouz" mais aussi le loup qui a défrayé la chronique ces derniers temps. Avec une prestation mémorable du curé du village André Lieutenant qui tenait le rôle du mouton tant apprécié par le cousin d’Akéla.

Le retour des rôles était donc réussi et a fait rire les nombreux spectateurs. "Cela répond à un besoin quasi vital de rire. Et le but du jeu pour nous est de taquiner des gens qui se font remarquer durant l’année. On aime parler des gens connus et moins connus du village. Mais nous ne faisons jamais cela de manière méchante. De toute façon, si nous étions méchants, cela ferait belle lurette que nous n’existerions plus."