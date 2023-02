De nombreux Jalhaytois mis à l’honneur lors des mérites

À commencer dans la catégorie du mérite sportif collectif. Cette année, c’est le RFC Sart qui a été primé. "Lors de cette saison 2021-2022, l’équipe B senior du RFC Sart, qui évoluait en 4e Provinciale, a été sacrée championne à l’issue d’un test-match contre Bellevaux devant près de 1 000 spectateurs, explique l’échevin des sports, Michel Parotte. L’équipe première de Sart B évolue donc à présent en 3e Provinciale et rejoint son voisin du RCS Jalhay dans cette compétition."

Au niveau des mérites sportifs individuels, ceux-ci ont été attribués à trois sportifs. En débutant par le karatéka Matt Rombeaux, qui a déjà été élu meilleur sportif à plusieurs reprises, et qui en cette année 2022 a été "champion de Belgique, champion d’Espagne mais surtout champion d’Europe en Tchéquie. Matt est actuellement premier au classement mondial avec 700 points d’avance sur un égyptien, ce qui lui assure cette place jusqu’en septembre 2023."

Ensuite, c’est au tour d’Éric Piqueray d’être mis à l’honneur. "Éric participe depuis de très nombreuses années à des joggings et des trails. Il est également président et fondateur du club de jogging “Les Seinglés” de Herbiester. C’est aussi son club qui a pris en main l’organisation de"Je cours pour ma forme"qui a rassemblé près de 1 000 joggeurs ces dernières années."

Enfin, le jeune Julien Adam, âgé de 12 ans, a été récompensé. "Julien pratique le tennis depuis qu’il a 4 ans. Il est pris en charge par l’AFT de Mons et a déjà un impressionnant palmarès."

Pour terminer, les mérites sportifs, culturels et philanthropiques ont été décernés tout d’abord à Albert Lemaitre pour son dévouement. "Figure emblématique du football de Jalhay, Albert en est maintenant à 60 ans de présence au sein du club du RCS Jalhay. Un bel exemple de bénévolat dont les plus jeunes devraient s’en inspirer."

Enfin, c’est le groupe du Télévie de Sart, composé par Marinette Michel, Sandra Gestell, Virginie Collard, Sophie Reinkin, Alain Pottier et Julien Michoel, qui a été mis à l’honneur. "Ils n’hésitent pas à consacrer des heures et des heures de bénévolat pour mener à bien cette opération annuelle en organisant des soupers, des tombolas et d’autres activités qui amènent chaque année quelques dizaines de milliers d’euros au Télévie."