Les Sangliers d’Herbiester ont lancé les festivités carnavalesques (photos & vidéo)

Des Sangliers qui ont pu assister à la remise officielle du sabre de la part des autorités au tambour-major. "On a réinstauré cela, il y a quelques années. À l’époque, tous les lanciers avaient des vrais sabres puis cela avait dégénéré une année. Ensuite, la commune a imposé les sabres en bois pour davantage de sécurité. Sauf le tambour-major qui a toujours un vrai sabre dans son fourreau. Et le bourgmestre vient cadenasser ce sabre tout en gardant la clé du cadenas en lieu sûr. Avant c’était la commune qui gardait la clé mais désormais, ils nous font confiance et nous gardons la clé avec nous, dans un étui. Et officiellement s’ouvre ainsi la période carnavalesque sur toute la commune de Jalhay."

Ensuite, il y a eu la présentation des lanciers et majorettes pour 2023. "En trois ans, les jeunes grandissent et ils devenaient un peu vieux pour être lanciers. Ainsi, hormis le tambour-major qui sert de passage de flambeau, tous les lanciers sont nouveaux et plus jeunes que les précédents. Concernant les majorettes, elles étaient fort jeunes lors de la dernière cérémonie et l’équipe est restée globalement la même."

Enfin, le carnaval en mode normal se profile à l’horizon. "On va pouvoir refaire un mardi gras avec un moment pour les enfants mais aussi le grand feu et le tour des maisons. Sans oublier le carnaval qui reviendra à sa date habituelle avec une petite adaptation qui sera prévue au niveau du cortège qui sera un peu plus long que d’habitude pour éviter les travaux du Haut-Vinâve."