Une exposition donne la parole aux agriculteurs de Jalhay

L’idée était aussi de faire vivre ces clichés. Le photographe imagine un avant/après, "c’est intéressant d’avoir fait ça à une année précise car dans 20 ans, ces photos auront un autre sens. On pourra se dire:"Ah oui, à cette époque-là, il y avait un tel là…"".

À l’exposition, vous découvrirez aussi bien des portraits que des photos des fermes. "Mon"style"de photo, c’est plus le documentaire et la réalité." L’objectif de ce travail est de présenter l’état actuel du monde agricole jalhaytois. "Et aussi de montrer les perspectives de certains jeunes/nouveaux agriculteurs, leurs manières de considérer l’agriculture et de se renouveler. Parce qu’on est actuellement à un carrefour pour l’agriculture, les systèmes sont parfois intenables. L’idée, c’était de faire le point. Et donner la parole aux agriculteurs pour qu’ils puissent s’exprimer", complète l’animateur. L’exposition "Les travailleurs de la Terre" se tiendra du 27 janvier au 12 février 2023, à l’Office du tourisme de Jalhay-Sart.

www.tourismejalhaysart.be.