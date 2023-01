Jalhay: Des croquettes de chou en plus de la potée cette année

"C’est quelque chose que je fais depuis plusieurs années, pour nous, et la Jeunesse m’a demandé d’en faire pour la fête. Quand la fête du chou est terminée, on a souvent des restes de chou, explique Tommy Willot. Pour ne pas le congeler ou manger de la potée pendant des mois, on en fait des croquettes." Le légume est ici mélangé à du fromage.

Vendues par 4 ou par 6, les croquettes peuvent être commandées, comme les potées, jusqu’au 17 janvier au 0494/07 92 12.