Traiteur, épicerie et boulangerie au même endroit au cœur de Jalhay

C’est dans l’ancienne boulangerie Schmitz au centre de Jalhay que vient d’ouvrir Maison de Goût. " Cela fait plusieurs années que nous sommes traiteurs, expliquent Célia Hogge et Jordan Leruth. Mais nous n’avions pas de point de vente à nous. Puis, comme on habite le village, on s’est dit que ce serait bien de reprendre la boulangerie. " Ce qui fut concrétisé après quelques travaux d’agrandissement dans le bâtiment. " Nous avons une partie traiteur avec une dizaine de plats avec une carte évolutive selon les saisons. Tout est cuisiné avec des produits frais. Ensuite, il y a un rayon boulangerie et nous sommes fournis via le Théâtre du pain. Et nous proposons en plus quelques recettes de chez Schmitz comme le cramique, les " mirou ", la tarte au riz et le gâteau de Verviers. Enfin, on a une partie épicerie avec des produits les plus locaux possible avec de nombreux produits de bouche. Et on fait des paniers cadeaux qui fonctionnent déjà très bien. "