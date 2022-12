Le premier marché de Noël du club de Sart (Photos)

Cette première édition s’est déroulée ce week-end et le trio a réussi à réunir 12 chalets, dont trois du club. "La réserve, ils ont un chalet avec des boissons chaudes comme de l’Irish coffee ; on a un chalet pékets ; et on en a un avec des softs, des bières et du vin chaud."

Une organisation qui, pour Rudy Siebendour, "roule comme sur des roulettes". "On avait un peu peur au niveau technique mais ça se passe bien. On a deux DJs qui viennent mixer: David Sacré et Étienne Servais", complète Vivian Depresseux.

Les organisateurs sont si heureux de leur première édition qu’ils se projettent déjà. Et puis, "tous les bénéfices permettront d’acheter du nouveau matériel pour le club". Ils désirent aussi s’améliorer. "On a demandé les points négatifs et positifs. C’est la première édition, on est preneur de tout. On ne peut pas être parfait dès la première mais les gens sont contents, c’est rassurant."

Enfin, ils tiennent aussi à souligner l’importance de la participation des bénévoles qui ont permis à cette première édition de voir le jour.