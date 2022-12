Jalhay: des cadeaux réparés remplaceraient-ils les cadeaux neufs ?

Pourrait-on alors envisager les repair café comme une alternative au reconditionnement ? Pour rappel, c’est un processus qui permet à un objet déjà utilisé d’être remis à neuf ou réparé pour réintégrer le circuit de vente.

La majorité des reconditionnements se concentrent sur les smartphones et les ordinateurs. "Non, ici, c’est vraiment la réparation d’un problème, ça ne le remet pas tout à fait en état. Ça répare juste ce qui ne fonctionne plus. Ça prolonge la vie mais ça ne les remet pas à neuf", appuie Eva Franssen, membre du groupe d’organisation du repair café de Jalhay-Sart-Solwaster. "C’est intéressant de se dire quand il y a un problème, on ne jette pas. On va d’abord essayer de réparer, c’est un autre créneau que le reconditionnement d’objets."

Dimanche dernier, s’organisait un repair café du côté de Solwaster, une vingtaine d’objets ont été apportés lors de l’événement. Près de la moitié des objets ont pu être réparés, principalement de l’électroménager (des machines à café, des aspirateurs, un petit radiateur électrique…) et un peu de couture.

La majorité des personnes qui se présentent dans les événements des repair café, "voient bien le travail effectué par les bénévoles, ils discutent. Et ce qui est à souligner, c’est qu’il y a pas mal de choses qui sont simplement à nettoyer, remarque Eva Franssen. Vraiment “des bêtes trucs” qui peuvent être réglés". Cette année, ni père Noël ni Saint-Nicolas ne se sont fournis dans ces nouveaux repères, mais peut-être y jetteront-ils un coup d’œil l’année prochaine ?