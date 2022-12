Les Hautes-Fagnes ne sont pas choisies comme parc national wallon. Réactions, entre incompréhension ou non

Ce sont les parcs de l’Entre-Sambre-et-Meuse et la Vallée de la Semois qui sont les deux élus.

En conséquence, les sept communes engagées dans le projet, à savoir Baelen, Butgenbach, Eupen, Jalhay, Malmedy, Raeren et Waimes, passent à côté d’un subside de 13 millions d’euros pour les années 2023 à 2026. Une somme importante qui devait notamment permettre d’investir au niveau de la biodiversité, en restaurant des zones humides et des tourbières dégradées, en renforçant la rétention d’eau ou encore en développant des sentiers thématiques.

Les Hautes-Fagnes ne profiteront pas non plus de la notoriété et l’attractivité qu’un parc national peut avoir. Mais de ce côté, certains avaient quelques craintes, avec un surplus de touristes qui risqueraient de détériorer tant la flore que de déranger la faune.

Enfin, les différents acteurs l’assurent déjà: ils vont travailler, comme ils le font déjà depuis de nombreuses années, pour faire du parc naturel des Hautes-Fagnes un lieu toujours aussi exceptionnel, en été comme en hiver.