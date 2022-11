La location des barrières Nadar, des cônes ou encore des panneaux de signalisation sera payante à Jalhay

L’ensemble du conseil communal a voté favorablement à la mise en place d’un règlement de redevance communal relatif au prêt et au placement du matériel par exemple les barrières de type Nadar, des panneaux de signalisation ou encore des cônes. Auparavant, le prêt et le transport étaient gratuits pour tous. Bientôt, ce ne sera plus le cas : ce service deviendra payant, mais attention, pas pour tout le monde. "Ce sera payant pour toutes les associations qui ne sont pas communales ou subsidiées par la Commune. Ce sera gratuit pour celles subsidiées, pour le CPAS, la police, pour les communes voisines avec qui on a un “échange de bons procédés”. On s’aide quand on a des organisations importantes, ça, ça sera toujours gratuit évidemment."

Pour éviter les abus

"Le personnel communal est utilisé entre 1 200 et 1 500 heures par an", pour la location et le transport du matériel communal. Lors d’événements organisés sur la commune par des associations extérieures, "ce n’est pas à la population jalhaytoise de financer ce coût-là", explique l’échevin. De plus, le transport aura un coût qui comprendra les frais de chargement, de déchargement et de transport. Et ça restera gratuit pour les groupes repris ci-dessus. "Après ce sont des prix qui sont tout à fait abordables" : concernant la location, ça varie de 0,50 € pour un cône 50 cm rouge et blanc à environ 2€/pièce pour les barrières de type Heras avec support en passant par celles de type Nadar au prix de 1 €/pièce.

Et pour conscientiser

"On remarque qu’il y a un manque de respect : quand on va conduire les barrières à un endroit, pour les récupérer, on doit se déplacer dans 5-6 endroits différents." Le règlement prévoit une "sanction" pour toute personne ne restituant pas le matériel. Il leur sera demandé de rembourser le montant au prix coûtant du matériel, détaille l’échevin. À savoir qu’une barrière de type Nadar coûte 54 €/pièce. Et tout trajet supplémentaire sera facturé.

Le règlement devrait entrer en application très prochainement. "À mon avis, dans le mois qui vient", confie Marc Ancion.

Des travaux attendus, un budget doublé et un revêtement asphalté

Les conseillers de Jalhay ont abordé d’autres points ce lundi dont le budget de la Fabrique d’église de la Paroisse Saint-Lambert ou encore le lancement du marché public des travaux du Wayai.

1. Budget chauffage revu à la hausse

"Au niveau du combustible chauffage et de l’éclairage, nous avons une augmentation au budget 2023. Au compte 2021, on était à 6 158 € et on passe en prévision à 12 000 €. Ce qui explique une augmentation de l’intervention communale au budget ordinaire, ça passe à 88 380 € pour l’année 2023", annonce l’échevine des Cultes, Victoria Vandeberg (MR-IC-EJS). Il a été rappelé qu’un plan plus global au niveau de l’énergie rentrant dans le projet POLLEC (POLitique Locale Energie Climat) est déjà en cours dans la commune. "Les églises, étant dans les centres de village, vont rentrer dans ce projet. Elles seront chauffées aux pellets dans les années à venir. Les projets ne sont pas encore commencés concrètement", nous précise l’échevine. Il s’agirait d’un plan global concernant les bâtiments communaux.

2. De nouveaux marquages au sol pour plus de sécurité

Le marché public de travaux pour la réalisation de marquage routier concernera entre autre le hameau du Wayai, espéré par les habitants. ©EdA Philippe Labeye

Le lancement d’un marché public pour la réalisation de marquage routier ne passera pas inaperçu pour certains résidents du Wayai. Nous l’écrivions dans notre édition du 27 avril 2022, les habitants du hameau se sentaient oubliés quant à la sécurité routière. "Toute la route du Wayai et de Stockay, le bord fictif de la rue sera dans le nouveau marquage. La chaussée rétrécie de plus ou moins un mètre suite au traçage de ces bandes blanches. Il restera donc 50 cm de chaque côté pour les piétons, les vélos et les autres", a détaillé Michel Parotte (MR-IC-EJS), échevin de la Sécurité Routière. "On espère que l’impact visuel va ralentir les voitures", ponctue le bourgmestre, Michel Fransolet (MR-IC-EJS). Les routes concernées par ce marché sont "la route du fawetay, la place lambert laurent (Solwaster), le Stockay et le Wayai". De plus, "d’ici les travaux, il y aura une évaluation de l’installation des îlots pour savoir s’ils doivent être maintenus en place ou déplacés", nous explique l’échevin des Travaux, Marc Ancion (MR-IC-EJS).

3. Un revêtement asphalté ?

"Il n’était pas marqué clairement que les chemins allaient être asphaltés" s’étonne le conseiller d’opposition Didier Heusdens (Oser). Il s’agit, de l’aménagement "entre le Ravel et la place de Sart, le chemin qui va de l’école vers la place de Sart". Le bourgmestre rappelle que le dossier n’a pas changé avant d’ajouter "quand ça s’appelle Ravel, c’est asphalté. Les liaisons, les projets sont asphaltés. Et je trouve personnellement que quand on est en mobilité ou en PMR, c’est beaucoup plus facile de se déplacer sur des voiries asphaltées".