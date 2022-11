Un concert de Noël en compagnie du groupe vocal S’Nana

La magie de Noël s’installe petit à petit, comme à Jalhay où un grand concert de Noël est organisé ce vendredi 9 décembre dans l’église de Jalhay. Celui-ci accueillera le groupe vocal S’Nana, basé à Aubel, et qui sera dirigé par Antonin Sykopoulos. Divers titres seront interprétés par ce groupe composé d’une trentaine de femmes sous différents thèmes comme de la comédie musicale, des rythmes africains ou sud américains, la musique pop, sans oublier le jazz et la musique classique Mais aussi et très certainement quelques titres de Noël pour rester dans le thème.