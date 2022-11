"C’est un excellent cru, détaillent Ghislaine Haas et José Closset. Vendredi, nous ouvrions les portes à 17 heures. Et déjà avant l’heure, il y avait des personnes qui attendaient! Il y a eu franchement plus de monde que d’habitude."

Et pour cette édition du salon Bourgognez-vous, il y avait huit viticulteurs présents.

"En fait, la viticultrice Bernadette Lamy, qui était avec nous depuis le début, a pris sa retraite. Nous avons alors fait appel au vignoble Dampt Frères qui devait être de la partie avec nous l’année prochaine. Et il propose du Chablis avec aussi Irancy et Tonnerre. Cela nous permet donc d’avoir toutes les régions de la Bourgogne représentées."

Quant à l’année prochaine, il se prépare déjà doucement.

"En 2023, nous fêterons notre 25e salon. Nous avions prévu de le célébrer avec un neuvième viticulteur mais nous avons fait appel à lui plus tôt que prévu. Toutefois, nous allons nous mettre à la recherche d’un nouveau viticulteur pour quand même proposer neuf stands l’an prochain!"