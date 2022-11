Cru d’exception pour le salon du vin de Sart

Et du côté des vignerons aussi, le sourire était évidemment aux lèvres et tous ont pu proposer leurs productions des années écoulées. D’ailleurs, pour cette année, la Jeunesse sartoise a accueilli un nouveau viticulteur, ou plutôt une viticultrice en la personne de Juliette Ménager et ses vins du Château Gaubert de Saint-Émilion.

Mais il y en avait surtout pour tous les goûts avec des crus venant de Nolay, Ladoix, Chassagne-Montrachet, d’Alsace, Brouilly, Rasteau (Côtes du Rhône) de Touraine et même du Champagne dont une cuvée du domaine Cottanceau Prignitz va garnir les tables des restaurants du célèbre chef français Paul Bocuse. Preuve de la qualité proposée lors de ce salon.