"Ces logements sont donc occupés par des personnes qui ne sont pas domiciliées sur la commune mais qui passent occasionnellement du bon temps chez nous. C’est très bien mais ces gîtes peuvent aussi créer un problème d’équilibre au sein de nos villages, explique l’échevin des Finances et de l’Urbanisme Éric Laurent (MR-IC-EJS). Une des actions possibles, en vue de freiner cela, même si c’est limité comme impact, c’est de taxer les logements loués meublés, que ce soit un logement entier ou une partie de logement."

Les hôtels et appart-hôtels ne sont pas concernés par cette mesure. Le montant de cette taxe respecte les directives de la circulaire budgétaire de la Région wallonne. "Il s’élève à 220 € l’année par logement", précise l’échevin. Il s’agit là de la somme maximale recommandée.

Les groupes d’opposition Oser Jalhay-Sart et Choisir-Ensemble ont soulevé un paradoxe. "Nous sommes sensibles à cette problématique, indique Pierre-François Wilz (Oser). Mais si notre dossier relatif au parc national est accepté, on sera amené à travailler sur une augmentation de l’offre de logements touristiques. Il faudra donc trouver un équilibre." Celui-ci espère aussi que cette taxe se répercutera bien sur le bailleur et non sur les vacanciers. "Qu’en sera-t-il des particuliers qui louent leur maison durant leurs vacances ou lors d’événements particuliers ? Pourquoi ne pas avoir choisi une taxe échelonnée en fonction de la taille des gîtes afin d’échelonner la taxe de manière plus égalitaire ?"

"Le type de taxe est très réglementé, assure Éric Laurent. Nous ne pouvons pas faire ce qu’on veut. Ici, c’est une première étape." Quant aux propriétaires qui sous-louent leur bien en leur absence, ils seront aussi soumis à cette taxe. "La seule problématique, c’est de le savoir", complète le bourgmestre Michel Fransolet (MR-IC-EJS), ajoutant que des recensements réguliers étaient effectués par l’administration. Actuellement, quelque 130 à 140 biens seraient visés par cette mesure.

Conscients qu’il s’agit d’un "sujet sensible", Oser Jalhay-Sart et Choisir-Ensemble ont préféré s’abstenir lors du vote.