Le retour du Café de la Place au cœur de Jalhay

Et derrière le comptoir, on retrouve Steve et Natasha Mertz. « Cela fait quatre ans que nous avons repris l’exploitation de l’endroit. Mais avec le Covid, on n’a pas pu ouvrir très longtemps. Ici, durant cette dernière année, nous sommes restés fermés le temps que le propriétaire fasse les travaux dans le bâtiment. Il reste encore l’une ou l’autre chose à refaire, comme la terrasse mais nous pouvons ouvrir. » Désormais, le café est donc rouvert et il ne désemplit pas.