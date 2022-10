Permis d’urbanisme accordé pour la rénovation du CPAS: Jalhay a gagné son recours

"Cette démarche plutôt surprenante découlait des conditions techniques très contraignantes imposées dans le permis octroyé par la fonctionnaire déléguée", explique Noëlle Willem, la présidente du CPAS, dans un communiqué. Cela consistait en effet au remplacement du crépi blanc par de l’ardoise au niveau des pignons et par de la brique en façade arrière, ajoutant de la sorte un matériau supplémentaire et au remplacement des sorties de gaine technique en toiture par des conduits de cheminée de teinte noire ou en inox.

"L’architecte a pu démontrer que ces modifications des matériaux de parement et le remplacement des gaines de ventilations étaient techniquement difficiles à mettre en œuvre", poursuit Noëlle Willem. Des changements qui auraient, qui plus est, nécessité de nouveaux plans. "La commission de recours a jugé pertinente l’utilisation d’un enduit de ton clair (NDLR: gris) pour les façades latérales et arrière du bâtiment. Elle a considéré également que les sorties des gaines techniques étaient peu perceptibles depuis le domaine public et que le projet aboutit à une proposition architecturale cohérente en termes de volumétrie et de matériaux." De plus, pour cette instance, les conditions émises par la fonctionnaire déléguée n’étaient pas nécessaires à la bonne intégration du projet au contexte.

"C’est un soulagement, lance la présidente du CPAS. Sans ça, on se serait retrouvé dans une situation de blocage. Ce qui me tracassait aussi, ce sont aussi les surcoûts que cela aurait engendrés. Ils auraient été colossaux et on aurait perdu du temps. On aurait peut-être dû aller au Conseil d’État ou abandonner le projet et cela aurait été dommageable pour le village de Sart.".

Cette décision va permettre au Collège de démarrer les différentes démarches administratives, dont l’approbation du plan d’investissement communal (PIC). "Cela prendra encore quelques mois". Bpost s’étant finalement installée dans l’ancienne épicerie "Chez Jenny", il faudra également décider de la future affectation de l’espace qui était réservé initialement au bureau de poste. Sans doute pour un service communal.