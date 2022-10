La boulangerie Schmitz va fermer après 26 ans de présence

C’est une page qui se tourne dans le village de Jalhay. Ainsi, après 26 ans de présence sur la place de l’Église, la boulangerie Schmitz va fermer définitivement ses portes, comme l’expliquent Frédéric et Sabine Schmitz. "Après une longue et belle carrière professionnelle de 40 années dont 26 ans à Jalhay, nous voici à l’aube de la fin de celle-ci. Deux raisons nous poussent à prendre cette décision lourde et difficile. La première est que l’âge avançant pour Sabine et moi, nous étions depuis plus de 2 ans à la recherche d’un repreneur actif. Nous voulions vous trouver un nouveau boulanger… malheureusement sans succès. La deuxième et la plus importante, est le manque crucial de personnel qualifié en production. Plus personne ne veut assurer ce métier contraignant. C’est pourquoi nous ne nous sentons plus capables d’assumer les fêtes de fin d’année 2022 dans de telles conditions et surtout sans pouvoir vous garantir un travail de qualité." Et c’est prochainement que la boulangerie va fermer. "C’est donc avec un poids immense au cœur que nous avons pris la décision d’arrêter notre activité le dimanche 11 décembre prochain et en conséquence de perdre ce contact privilégié que nous avions avec vous, au sein du village, et qui va énormément nous manquer. Nous n’avons pas toujours été parfaits mais nous avons toujours travaillé avec enthousiasme et rigueur pour vous servir au mieux. D’ores et déjà merci pour votre fidélité tout au long de ces 26 années ! Nous tenons à remercier également l’ensemble de nos collaborateurs qui ont participé à cette belle aventure et spécialement Sylvie et Vanessa."